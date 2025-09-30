Catania

Precipita dal secondo piano di casa, donna in codice rosso

Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Una donna di 57anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, rimanendo gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l’equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell’abitazione.

Scattati immediatamente i soccorsi, i sanitari hanno subito constatato le critiche condizioni della vittima dell’incidente e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la vittima in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Maltempo, chiuse tutte le scuole a Sciacca
Apertura

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata
Apertura

Crolla parte del soffitto di un’abitazione per il peso della cisterna, sfiorata tragedia a Ravanusa
Apertura

In fiamme il deposito di un muratore sessantenne, indagini 
Siracusa

Mitragliatrice, pistola e silenziatore in casa: arrestato 46enne 
Caltanissetta

In casa con cocaina e hashish, arrestato 49enne