Castrofilippo

Raid nel vigneto di un’azienda agricola a Castrofilippo, danni per 150mila euro 

Il danno stimato ammonta a circa 150 mila euro. Il raid è avvenuto in contrada Margiovitale

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Maxi danneggiamento in un’azienda agricola di Castrofilippo. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel vigneto di uva da tavola e hanno tranciato i tiranti di oltre duemila piante. Il danno stimato ammonta a circa 150 mila euro. Il raid è avvenuto in contrada Margiovitale.

L’azienda agricola è di proprietà di un ottantenne di Canicattì. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non è la prima volta che episodi del genere si verificano soprattutto in queste zone della provincia di Agrigento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Svolta nell’omicidio di Paolo Taormina, il fermato confessa delitto
Catania

Scoperti in un fondo privato a rubare castagne, denunciati due giovani
Catania

In giro per la città con un’auto rubata: due arresti
Apertura

Perde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail: ferito 20enne
Apertura

Ucciso mentre tenta di salvare ragazzo da pestaggio, morto 21enne; fermato presunto omicida
Agrigento

Alla guida con il cellulare o in moto senza casco, ritirate 12 patenti 