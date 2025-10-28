PRIMO PIANO

Realmonte, minaccia i familiari con una pistola: arrestato 73enne

Oltre ad una pistola semiautomatica "Beretta" in casa l'uomo aveva 59 cartucce e due carabine ad aria compressa

I carabinieri della stazione di Realmonte hanno arrestato un 73enne del posto per i reati di minaccia aggravata, detenzione e porto di arma clandestina, nonché ricettazione. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito ad una egnalazione per una lite familiare nel corso della quale l’uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola.

Alla vista dei Carabinieri, l’individuo ha tentato di disfarsi dell’arma, una pistola semiautomatica “Beretta” con matricola parzialmente abrasa, lanciandola in un’aiuola. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce e due carabine ad aria compressa.

