Ribera, oggi i funerali di Stefano Bruccoleri

A Ribera questo pomeriggio si svolgeranno nella Chiesa Madre di Ribera, i funerali di Stefano Bruccoleri, 48 anni, morto ieri in un incidente stradale sulla statale 115, all’altezza del bivio per la località balneare di Borgo Seccagrande.

Bruccoleri, che lavorava nel mobilificio di famiglia, era in sella a uno scooter che si è scontrato con un autocarro che trasportava olive. Non c’è stato niente da fare per salvare il quarantottenne.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti su facebook; Alcuni lo ricordano anche per la sua passione per la musica. Anni fa era il batterista del gruppo musicale Esicrima. Stefano lascia la moglie e due figli, di 14 e 16 anni