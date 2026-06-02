PRIMO PIANO

Rissa in carcere per una partita a biliardino, 6 condanne 

Condannati sei imputati per una rissa in carcere avvenuta nel gennaio 2021. La zuffa sarebbe nata per una lite tra detenuti durante una partita a biliardino

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha condannato sei imputati coinvolti in una rissa avvenuta in carcere nel gennaio 2021. Il giudice ha inflitto un anno di reclusione a Said Walid Mohammed , di 29 anni, egiziano; un anno e 2 mesi per Alì Abdou, 38 anni, egiziano; un anno e due mesi per Alì Zeloufi, 33 anni, algerino; dieci mesi per Soufien Alimi, 33 anni, tunisino; un anno e 6 mesi per Alì Ghtouda, 35 anni, tunisino; un anno e 4 mesi per Afdhali Nebil, 53 anni, tunisino.

La vicenda risale al 3 gennaio 2021. Secondo quanto ricostruito, l’origine della rissa sarebbe da ricondurre a dissidi tra un italiano e un egiziano durante una partita a biliardino. Gli animi si sono subito accesi e, in breve tempo, è scoppiata la zuffa tra un gruppo di detenuti trapanesi e un gruppo di nordafricani. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Cinque anni di Micciché in numeri: i revisori però danno parere non pienamente positivo
di Gioacchino Schicchi

“Eliminare i cassonetti ha provocato le discariche”: il quasi ex sindaco vuole rivedere il porta a porta
Apertura

Mafia, niente dischi e lettore cd per detenuto al 41bis 
Apertura

Canicattì, vandali devastano immobile confiscato alla mafia 
Apertura

Violento schianto sulla statale 115 al bivio per Mollarella: cinque feriti, c’è anche un bambino
banner italpress istituzionale banner italpress tv