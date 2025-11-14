Palermo

Ritrovato morto il 49enne scomparso a Castelbuono: era in un casolare abbandonato

Sul decesso restano ancora molti interrogativi aperti.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

E’ stato trovato morto, dentro un casolare abbandonato, l’uomo di 49 anni scomparso ieri da casa, a Castelbuono. Lo hanno ritrovato i vigili del fuoco che con i cani hanno setacciato la zona. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che sta eseguendo l’ispezione sul cadavere.

Sul decesso restano ancora molti interrogativi aperti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica e stabilire le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo: ipotesi accidentale, gesto estremo o altre eventualità sono tutte al vaglio degli inquirenti.

I militari dell’Arma, insieme al medico legale e agli specialisti della polizia scientifica, stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. La piccola comunità madonita è sotto shock: dopo ore di trepidante attesa, la speranza di ritrovare il connazionale in vita si è infranta. Forte il dolore per la famiglia, attorno alla quale si è stretta l’intera cittadinanza.

