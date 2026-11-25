Si chiama Angiocor, è nato in Sicilia ed è il miglior team di Angiologia d’Europa. Il premio è stato consegnato il 24 novembre al Grand Hotel Wien, nella settima edizione degli European Awards in Medicine, che ogni anno riconoscono i migliori professionisti della sanità di tutta Europa. Alla guida c’è il fondatore, il dott. Giovanni Alongi. Quarant’anni, Angiologo e Flebologo, ha trattato personalmente oltre 13.000 safene ed è stato premiato cinque volte con il MioDottore Awards come angiologo più apprezzato d’Italia. Ha lavorato tre anni in Brasile e in Usa, è pioniere sulla tecnica CLaCS in Italia. Relatore nei principali congressi di flebologia del mondo, ha creato il Metodo Angiocor che permette di trattare Safene e Vene Varicose in ambulatorio senza intervento chirurgico. Oggi Angiocor ha sedi a Roma, Palermo, Messina e Agrigento e riceve pazienti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Con il dott. Alongi lavorano i dottori Agustin Amoroso, Carlo Cavallaro ed il proctologo Prof. Edoardo Cervi insieme alla Dott.ssa Annunziata Scinardo nutrizionista oltre alle assistenti che accompagnano ogni paziente dalla prima visita ai controlli. “Questo premio è di tutta la squadra – commenta il fondatore – Lavoriamo tutti con lo stesso metodo, in ogni sede”.

La safena è la principale vena superficiale della gamba: quando le sue valvole cedono, il sangue ristagna e arrivano pesantezza, gonfiore e varici. Il Metodo Angiocor la tratta in ambulatorio. Sotto guida ecografica, niente anestesia, niente tagli né punti, nessun ricovero. Si scende dal lettino e si torna a casa sulle proprie gambe. “Conta la strategia – spiega il dott. Alongi – Trattare solo le varici visibili lasciando il reflusso della safena è come asciugare il pavimento con il rubinetto aperto: le vene tornano e possono comparire macchie e nuovi capillari. Per questo partiamo sempre dalla causa”. Poi una Fase di mantenimento, con controlli annuali, segue il paziente nel tempo. E per i capillari c’è la tecnica CLaCS tecnica brasiliana di ultima generazione. L’altro fronte su cui lavora il team è il lipedema, una patologia cronica che colpisce quasi solo le donne: grasso sproporzionato su gambe e talvolta braccia, dolore al tatto, lividi al minimo urto. Viene spesso confuso con sovrappeso o cellulite, e molte pazienti arrivano dopo anni di diete senza risultati. Nella Lipedema Unit di Angiocor trovano finalmente un nome al loro problema e un percorso personalizzato, con radiofrequenza frazionata e piano nutrizionale specifico per il Lipedema. Per gli avvallamenti della cellulite associati a setti fibrosi, viene usata la tecnica AngioCell Incision, una procedura che libera le aderenze sottocutanee in maniera definitiva. «Il momento più bello», racconta il dott. Alongi, «è quando una paziente torna al controllo e dice che ha ricominciato a mettere la gonna e ad andare al mare, senza più pensare alle sue gambe». Ricordando però che “non si tratta soltanto di estetica” perché queste patologie se trascurate possono portare a complicanze importanti quali ulcere, trombosi e emorragie. (Novecolonne)