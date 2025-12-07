Santa Margherita Belice

Santa Margherita di Belice, consegnati i locali dell’ex stazione FS “Gulfa”

Uno spazio che per anni è rimasto inutilizzato torna finalmente nella disponibilità della comunità

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Sono stati ufficialmente consegnati i locali dell’ex stazione FS “Gulfa”di Santa Margherita di Belice, comprensivi della storica biglietteria, recentemente recuperati grazie al finanziamento ottenuto tramite il Gal Valle del Belice. Uno spazio che per anni è rimasto inutilizzato torna finalmente nella disponibilità della comunità, pronto a trasformarsi in un punto di riferimento per servizi, attività economiche e iniziative legate alla valorizzazione del territorio.

“Guardiamo con grande interesse alle prospettive che questo luogo potrà offrire. Il confronto di oggi con i vertici della Società Gallo ha inoltre aperto scenari molto promettenti:nuove collaborazioni, visioni comuni e una condivisa volontà di investire su progettualità capaci di generare sviluppo, qualità dei servizi e attenzione verso la nostra area mercatale e le potenzialità agroalimentari del Belìce.La consegna dei locali rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, che punta alla crescita del territorio e alla sua capacità di attrarre nuove energie, nuove idee e nuove opportunità”, si legge in una nota dell’Amministrazione.

Nei giorni scorsi è stato anche pubblicato il decreto regionale che finanzia l’intervento di illuminazione e riqualificazione dell’area adiacente all’ex stazione Gulfa, già approvato con Delibera di Giunta n. 79 del 29/10/2025. L’intervento prevede l’installazione di 13 nuovi pali di illuminazione

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Danneggiamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex marito, divieto di avvicinamento per 53enne
Palermo

Incendio in appartamento, Vigili del fuoco salvano inquilini e animali domestici
Santa Margherita Belice

Santa Margherita di Belice, consegnati i locali dell’ex stazione FS “Gulfa”
Palermo

Irrompe in una scuola con una catena e crea il panico, denunciato 28enne 
Catania

Monossido di carbonio in palestra, squadra di volley finisce in ospedale
Catania

In auto con 41 dosi di hashish, arrestato pusher
banner italpress istituzionale banner italpress tv