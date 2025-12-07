Santa Margherita di Belice, consegnati i locali dell’ex stazione FS “Gulfa”

Sono stati ufficialmente consegnati i locali dell’ex stazione FS “Gulfa”di Santa Margherita di Belice, comprensivi della storica biglietteria, recentemente recuperati grazie al finanziamento ottenuto tramite il Gal Valle del Belice. Uno spazio che per anni è rimasto inutilizzato torna finalmente nella disponibilità della comunità, pronto a trasformarsi in un punto di riferimento per servizi, attività economiche e iniziative legate alla valorizzazione del territorio.

“Guardiamo con grande interesse alle prospettive che questo luogo potrà offrire. Il confronto di oggi con i vertici della Società Gallo ha inoltre aperto scenari molto promettenti:nuove collaborazioni, visioni comuni e una condivisa volontà di investire su progettualità capaci di generare sviluppo, qualità dei servizi e attenzione verso la nostra area mercatale e le potenzialità agroalimentari del Belìce.La consegna dei locali rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, che punta alla crescita del territorio e alla sua capacità di attrarre nuove energie, nuove idee e nuove opportunità”, si legge in una nota dell’Amministrazione.

Nei giorni scorsi è stato anche pubblicato il decreto regionale che finanzia l’intervento di illuminazione e riqualificazione dell’area adiacente all’ex stazione Gulfa, già approvato con Delibera di Giunta n. 79 del 29/10/2025. L’intervento prevede l’installazione di 13 nuovi pali di illuminazione