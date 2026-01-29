Scontro tra furgoni ad Aragona, un ferito in ospedale 

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 189, in territorio di Aragona. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due furgoni. Ad avere la peggio è stato uno dei conducenti del mezzo. L’uomo è rimasto ferito.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale sanitario del 118. Il conducente è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.