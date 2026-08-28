Agrigento

Scoperta officina abusiva ad Agrigento, maxi multa al titolare 

Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno sequestrato un’officina ritenuta abusiva e multato con una sanzione di quasi 10 mila euro il titolare

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno sequestrato un’officina ritenuta abusiva e multato con una sanzione di quasi 10 mila euro il titolare.

Si tratta di un sessantenne agrigentino la cui posizione è adesso al vaglio anche per eventuali irregolarità di natura fiscale come la mancanza di partita Iva e l’emissione di fatture e dichiarazione dei redditi. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo all’interno di un magazzino che era adibito ad officina. Il proprietario ha dichiarato di aver cessato ormai da tempo l’attività ma la polizia locale gli contesta di aver operato abusivamente. Sequestrate anche le attrezzature. 

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