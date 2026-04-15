Servizio di noleggio con conducente abusivo alla Valle dei Templi, maxi sanzione
Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno eseguito alcuni controlli nei pressi della Valle dei templi per verificare il rispetto delle norme nel settore dei trasporti
Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno eseguito alcuni controlli nei pressi della Valle dei templi per verificare il rispetto delle norme nel settore dei trasporti.
I vigili urbani, al termine dell’ispezione, hanno scovato un servizio di noleggio con conducente risultato completamente abusivo poiché sprovvisto della necessaria licenza. La posizione lavorativa di chi guidava, inoltre, è risultata “in nero”. Per questo motivo è scattato il sequestro del mezzo oltre che una maxi sanzione di circa 3 mila euro.
E sempre nello stesso ambito sono stati controllati alcuni taxi. Alcuni veicoli sono risultati “irregolari” in mancanza della necessaria revisione periodica del tassametro. Per questo sono scattate multe di 100 euro.