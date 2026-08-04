Si aggrava il bilancio dell’incidente sulla Ss113: muore dopo giorni di agonia Leonardo Mulè

Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto giovedì notte sulla Strada Statale 113, all’altezza di Ginestra, tra Termini Imerese e Trabia. Dopo la morte della 14enne Alessandra Martorana, avvenuta poche ore dopo lo schianto, oggi è morto in ospedale, dopo giorni di ricovero, Leonardo Mulè, 42 anni, di Trabia, alla guida della moto coinvolta nell’impatto.

L’uomo a bordo di una Kawasaki si è scontrato con uno scooter elettrico guidato da una ragazza di 16 anni, che portava con sé come passeggera Alessandra Martorana, 14 anni.

Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

“Ciao cugino Leo sono rimasta scioccata, quando mi hanno detto che non c’eri più, eri un cugino sempre pronto alla battuta per farmi sorridere, eri scherzoso, sempre allegro, facevi tanti sacrifici per la tua famiglia, quando mi incontravi, parlavamo di tutto, e poi sorridevamo xche tu con le tue battute mi facevi ridere, ti ricorderò così solare allegro, e per la famiglia che mi dicevi che amavi tanto. Adesso non ti vedremo più, passavi sempre e ci salutavamo dal balcone ogni tanto ti soffermavi e parlavamo per 5 minuti, adesso il tuo bel sorriso è tra gli angeli ti ricorderemo sempre”, scrive in una nota di cordoglio la cugina di Leonardo.