Sorpreso a spacciare in strada, arrestato 45enne

Sono sempre più serrate le attività della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città. I poliziotti della Questura di Catania effettuano quotidianamente mirati servizi in diversi quartieri della città per sottrarre alla criminalità significative fonti di guadagno illecito, togliendo dal mercato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti di vario genere.

Al riguardo, nei giorni scorsi, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno bloccato uno scambio di droga, avvenuto in strada, davanti al porticato di uno stabile, nel quartiere Librino.

I poliziotti hanno notato un uomo, un catanese di 45 anni, che teneva saldamente in mano una busta in plastica mentre stava parlando con un’altra persona, guardandosi ripetutamente intorno. Visto l’atteggiamento ritenuto sospetto, gli agenti hanno ritenuto opportuno sottoporre entrambi a controllo. Le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate, dal momento che il 45enne aveva nel sacchetto 47 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 130 grammi. Nello stesso tempo, l’altra persona è stata trovata in possesso di una banconota di 20 euro, con la quale, presumibilmente, stava per acquistare una dose dello stupefacente.

L’intervento dei poliziotti della Squadra Mobile ha così fatto saltare la compravendita di droga, pochi istanti prima che potesse perfezionarsi.

Il pusher 45enne, già noto per diversi precedenti, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.