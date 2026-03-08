Palma di Montechiaro

“Sostanza tossica nell’uva da tavola”, condannata imprenditrice di Palma di Montechiaro 

Il fungicida, infatti, è considerato cancerogeno se utilizzato in misura superiore rispetto a quanto prevede la norma

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a 10 mila euro di multa nei confronti di una cinquantacinquenne di Palma di Montechiaro, titolare di un’azienda agricola. Lo ha stabilito la Cassazione che, rigettando il ricorso, ha confermato i precedenti verdetti. La donna era finita a processo con l’accusa di detenzione o vendita di alimenti in condizioni igieniche non idonee.

La vicenda risale ad alcuni anni fa. Durante un controllo delle forze dell’ordine, infatti, in un carico di uva “Red glob” furono rinvenuti residui di fitosanitaria Imazalil, una sostanza utilizzata per trattare la buccia di alcuni frutti. Il limite – però – era superiore a quanto consentito dalla legge. Il fungicida, infatti, è considerato cancerogeno se utilizzato in misura superiore rispetto a quanto prevede la norma. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Naro porta in scena la Passione di Cristo, il mortorio più antico di Sicilia torna dal 29 marzo al 19 aprile
Cultura

Ad Agrigento il convegno Internazionale “Ecosistemi Viventi. Clima, Ecologia, Cibo e Benessere”
Cultura

Mandorlo in Fiore 2026: il Circolo dei Nobili promuove un ciclo di iniziative culturali fino al 15 marzo
Agrigento

Tragedia al campo sportivo, 52enne trovato morto in un cortile 
Apertura

Auto contro un albero sulla Strada Statale, morto 33enne
Apertura

Incidente nel cantiere, gelese muore a 25 anni in Germania
banner italpress istituzionale banner italpress tv