Canicattì

Stalking e rapina all’ex fidanzata, indagato 39enne di Canicattì  

La ragazza, in preda al panico, si è presentata dai poliziotti del locale commissariato e ha denunciato l’ex compagno

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un trentanovenne di Canicattì è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per i reati di stalking e rapina ai danni dell’ex fidanzata. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con la trentenne. La ragazza, in preda al panico, si è presentata dai poliziotti del locale commissariato e ha denunciato l’ex compagno raccontando i gravissimi fatti di cui si sarebbe reso protagonista. In una occasione il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, le ha portato via il cellulare con lo scopo di controllare la sua vita. Prima di questo episodio, sempre secondo la ricostruzione, l’avrebbe tempestata di chiamate e anche seguita. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 
Apertura

Favara, sorpresi con 90 chili di rame in auto: due denunce
Agrigento

Maxi furto da 100 mila euro in abitazione, svolta nelle indagini: confessa un’amica di famiglia 
Apertura

Otto lavoratori “in nero” in un’azienda agricola: denunciato imprenditore e 45 mila euro di multa 
Agrigento

Accusato del furto di gioielli in casa della mamma di un amico, il caso approda in Cassazione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv