Furto in una storica friggitoria, ladri rubano 50 euro 

Furto nella notte in una storica friggitoria del centro storico di Sciacca. Ignoti hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale portando via un misero bottino: circa 50 euro tra monete e piccoli contanti, corrispondenti agli incassi residui della giornata precedente.

A fare l’amara scoperta è stata la titolare dell’esercizio che, questa mattina, al momento dell’apertura, ha trovato evidenti segni di effrazione. Una volta entrata, ha constatato che i malviventi avevano sottratto il denaro custodito nel registratore di cassa. Al via le indagini per ricostruire l’accadauto.