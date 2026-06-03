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Furto in una storica friggitoria, ladri rubano 50 euro
Ignoti si sono introdotti all'interno dell'attività portando via l'incasso della giornata precedente, circa 50 euro
Furto nella notte in una storica friggitoria del centro storico di Sciacca. Ignoti hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale portando via un misero bottino: circa 50 euro tra monete e piccoli contanti, corrispondenti agli incassi residui della giornata precedente.
A fare l’amara scoperta è stata la titolare dell’esercizio che, questa mattina, al momento dell’apertura, ha trovato evidenti segni di effrazione. Una volta entrata, ha constatato che i malviventi avevano sottratto il denaro custodito nel registratore di cassa. Al via le indagini per ricostruire l’accadauto.
Redazione
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