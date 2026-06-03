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Furto in una storica friggitoria, ladri rubano 50 euro 

Ignoti si sono introdotti all'interno dell'attività portando via l'incasso della giornata precedente, circa 50 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Furto nella notte in una storica friggitoria del centro storico di Sciacca. Ignoti hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale portando via un misero bottino: circa 50 euro tra monete e piccoli contanti, corrispondenti agli incassi residui della giornata precedente.

A fare l’amara scoperta è stata la titolare dell’esercizio che, questa mattina, al momento dell’apertura, ha trovato evidenti segni di effrazione. Una volta entrata, ha constatato che i malviventi avevano sottratto il denaro custodito nel registratore di cassa. Al via le indagini per ricostruire l’accadauto.

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