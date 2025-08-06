Porto Empedocle

Svaligiata casa di un’anziana a Porto Empedocle, portati via oltre 10mila euro tra oro e gioielli 

Con una scusa sono riusciti a farsi aprire da una pensionata di 87 anni e, una volta dentro, le hanno portato via oltre 10mila euro tra gioielli e oggetti preziosi

Pubblicato 22 ore fa
Redazione

Con una scusa sono riusciti a farsi aprire da una pensionata di 87 anni e, una volta dentro, le hanno portato via oltre 10mila euro tra gioielli e oggetti preziosi. È successo a Porto Empedocle dove un’anziana è stata raggirata e derubata da due malviventi entrati in azione in un’abitazione nei pressi della centralissima via Roma.

Il modus operandi è lo stesso utilizzato qualche giorno fa ad Agrigento dove ad un’altra pensionata è stata svaligiata la casa. I due balordi, con modi gentili e una scusa, sono riusciti a farsi aprire la porta dalla donna. Una volta dentro uno dei due malviventi ha raggiunto facilmente la stanza da letto e ha individuato il cofanetto in cui erano custoditi i preziosi. Ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri. Non è escluso che dietro i due colpi possa esserci la stessa mano. 

