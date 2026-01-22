Telecamere abusive in casa di riposo, denunciato il titolare

Aveva installato un impianto di videosorveglianza in una residenza per anziani senza però alcuna autorizzazione. A finire nei guai è un cinquantenne titolare della casa di riposo, denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Sciacca. Sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ad eseguire un accertamento nella struttura a Cianciana.

I militari dell’Arma hanno controllato la posizione dei lavoratori della casa di riposo e le condizioni della struttura non riscontrando però irregolarità. A margine dell’ispezione, però, l’impianto di videosorveglianza è risultato sprovvisto di autorizzazione. Per questo motivo il titolare è stato denunciato e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa.