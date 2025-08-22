PRIMO PIANO

Tentato omicidio durante lite tra vicini di casa, 45enne resta in carcere 

L’indagato è sospettato di aver premuto il grilletto contro un trentottenne che era intervenuto per sedare una rissa tra il bracciante agricolo ed un vicino di casa

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato il provvedimento di fermo e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Caternicchia, 45 anni, bracciante agricolo di Ribera, accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. L’indagato è sospettato di aver premuto il grilletto contro un trentottenne che era intervenuto per sedare una rissa tra il bracciante agricolo ed un vicino di casa. Il ferito sta bene e non è in pericolo di vita.

È stato colpito ad una spalla. La difesa di Caternicchia ha già annunciato ricorso al Riesame per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del gip. Il fatto è avvenuto domenica scorsa nel quartiere Rinascita di Ribera. Caternicchia, secondo quanto ricostruito, avrebbe litigato con un vicino di casa. Il trentottenne, estraneo alla rissa, era intervenuto per sedare gli animi ma è stato ferito con un colpo di pistola esploso proprio dal bracciante agricolo. 

