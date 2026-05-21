Tragedia a Milano, agrigentina travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali 

Tragedia a Milano. Due sorelle originarie di Joppolo Giancaxio sono state travolte da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali in via Carnia. Una delle due congiunte – Alfonsa Curiale, 75 anni, ex dirigente della biblioteca – è deceduta. La sorella, Filomena, 71 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni. L’uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia Locale.

Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. L’uomo che nella serata di ieri, a Milano, ha investito due anziane sorelle che stavano attraversando la strada sulle strisce, uccidendone una, e che poi è scappato prima di consegnarsi, è risultato positivo al narcotest. Era già risultato positivo al pre-test alcolemico, superando di ben quattro volte il limite consentito dal Codice della strada. L’uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di stupefacenti