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Tragedia a Raffadali, 65enne trovato morto in casa

L’uomo, che viveva da solo, sarebbe morto, secondo le prime ipotesi, a causa di un infarto, forse dopo essere caduto in casa

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Tragedia a Raffadali, in via Fontanelle, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. L’uomo, che viveva da solo, sarebbe morto, secondo le prime ipotesi, a causa di un infarto, forse dopo essere caduto in casa.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni amici che, non vedendolo in giro da diverso tempo e non riuscendo ad avere sue notizie, si sono preoccupati e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo aver raggiunto l’abitazione in via Fontanelle, i pompieri hanno aperto la porta, consentendo l’accesso ai soccorritori. All’interno, il 65enne è stato trovato a terra, ormai privo di vita.I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La morte, secondo il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, sarebbe da attribuire ad un malore improvviso, verosimilmente un infarto, che potrebbe aver provocato la caduta.

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