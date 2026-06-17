Caltanissetta

Tragedia al Sant’Elia, morto un bimbo di 3 mesi 

Il bimbo - forse - era affetto da malformazione cardiaca congenita ma sono stati disposti accertamenti per fare luce su quanto accaduto

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Tragedia nella tarda serata di ieri all’ospedale di Caltanissetta, dove un neonato di appena tre mesi è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il piccolo era stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso in condizioni già molto gravi. Il personale sanitario è intervenuto immediatamente per prestargli tutte le cure necessarie, ma la situazione si è rivelata da subito estremamente critica.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stato il tempo necessario per predisporre un eventuale trasferimento in un’altra struttura specializzata. Nonostante il grande impegno dei medici e degli operatori sanitari, il neonato è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Una prima ricostruzione indica che il bambino potrebbe essere stato affetto da una malformazione cardiaca congenita. Si tratta tuttavia di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti disposti dalle autorità competenti e dai sanitari. La salma si trova adesso all’obitorio del Sant’Elia.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.21/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.21/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Maxi sequestro di 5 tonnellate di cocaina a Porto Empedocle, via al processo di appello  
Apertura

Tentata estorsione mafiosa (anche dal carcere di Agrigento): 3 condanne 
Agrigento

Crisi idrica, i sindaci dell’agrigentino alla Regione: “più acqua o consegniamo le fasce tricolori”
di Giuseppe Castaldo

Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati: sentenza dichiarata nulla 
Agrigento

Rapine ed estorsioni ai danni di anziani, arrestati tre agrigentini
banner italpress istituzionale banner italpress tv