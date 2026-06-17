Tragedia al Sant’Elia, morto un bimbo di 3 mesi 

Tragedia nella tarda serata di ieri all’ospedale di Caltanissetta, dove un neonato di appena tre mesi è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il piccolo era stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso in condizioni già molto gravi. Il personale sanitario è intervenuto immediatamente per prestargli tutte le cure necessarie, ma la situazione si è rivelata da subito estremamente critica.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stato il tempo necessario per predisporre un eventuale trasferimento in un’altra struttura specializzata. Nonostante il grande impegno dei medici e degli operatori sanitari, il neonato è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Una prima ricostruzione indica che il bambino potrebbe essere stato affetto da una malformazione cardiaca congenita. Si tratta tuttavia di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti disposti dalle autorità competenti e dai sanitari. La salma si trova adesso all’obitorio del Sant’Elia.