Tragico incidente stradale, morto giovane calciatore

Un 22enne originario del Benin, Cristian Alabi, è deceduto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito a seguito dei gravi traumi riportati dopo un incidente avvenuto la notte scorsa nella circonvallazione di a Sant’Agata di Militello, dove era residente da anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, che avrebbe preso in prestito, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto cadendo pesantemente sull’asfalto. (foto di Calogero Germanà)