Messina

Tragico incidente stradale, morto giovane calciatore

Il giovane era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un 22enne originario del Benin, Cristian Alabi, è deceduto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito a seguito dei gravi traumi riportati dopo un incidente avvenuto la notte scorsa nella circonvallazione di a Sant’Agata di Militello, dove era residente da anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, che avrebbe preso in prestito, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto cadendo pesantemente sull’asfalto. (foto di Calogero Germanà)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Morto a 12 anni mentre giocava a basket: chiesta nuova archiviazione per preside, medico e allenatore 
Agrigento

Protesi al pene pagate con i soldi pubblici, l’Asp di Agrigento: “Ci costituiremo parte civile”
Apertura

Corruzione, un altro scandalo in Sicilia: arrestati carabiniere, vicepresidente consiglio e imprenditore (I NOMI)
Apertura

Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana
Agrigento

Turista scomparso e ritrovato alla Valle dei Templi, i figli ringraziano Agrigento: “Città dal cuore grande”
banner italpress istituzionale banner italpress tv