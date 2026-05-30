Aragona

Tragico schianto tra due auto, un morto e quattro feriti 

Tragico schianto lungo la strada statale 113. La vittima è Giuseppe Saputo di 74 anni

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Tragico schianto lungo la strada statale 113 in territorio di Partinico. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi e una Fiat Punto, all’altezza del Ponte Tauro. Il bilancio è pesantissimo: un morto e quattro feriti. La vittima è Giuseppe Saputo di 74 anni. I feriti sono un bimbo di sette anni, due donne, rispetivamente di 55 e 65 anni, e un uomo di 62.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno dovuto operare per estrarre alcuni dei passeggeri. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora non è chiaro come le due macchine, che procedevano in direzione opposta, abbiano finito per scontrarsi.

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