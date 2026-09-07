Trovate diverse banconote false in un’aiuola a Porta di Ponte, indagini
Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese
Diverse banconote false da dieci euro sono state rinvenute in un’aiuola nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento. A fare la scoperta sono state le forze dell’ordine impegnate in controlli di routine nel centro cittadino. Gli agenti hanno trovato i soldi ai piedi di un albero. Tutto è stato sequestrato. Al via le indagini per capire chi ha lasciato quel denaro falso e a cosa gli servisse. L’ipotesi privilegiata è che qualcuno, alla vista delle forze dell’ordine, abbia abbandonato le banconote. Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese.