Uccide il coinquilino a coltellate e si barrica in casa, arrestato dopo ore di trattative 

Omicidio a Palermo dove un uomo, Francesco Spataro di 53 anni, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite. Un altro uomo si è barricato in casa e ha aperto i rubinetti del gas e minaccia tuttora di far esplodere il palazzo. La zona è stata transennata e il palazzo evacuato. L’allarme è stato lanciato al 112 da alcuni condomini che hanno sentito le urla. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche uno specialista in negoziazioni per convincere l’uomo ad aprire la porta. Nel palazzo ci sono anche dei turisti ospiti di un b&b.

A quanto apprende l’Adnkronos si è appena arreso l’uomo che si era barricato in casa a Palermo dopo avere aperto i rubinetti di gas metano, in via Sampolo, minacciando di fare esplodere l’edificio. L’uomo stamattina avrebbe ucciso a coltellate il coinquilino, Francesco Spataro di 53 anni. Sta per essere accompagnato in caserma l’uomo che si era barricato in casa a Palermo minacciando di fare saltare l’edificio per una fuga di gas. L’uomo, come si apprende, si è consegnato dopo una lunga negoziazione fatta da personale specializzato