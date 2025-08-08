Ultime Notizie

Vincitrice del Premio “America Giovani”, Eleonora Latino incontra il presidente Pendolino

Il Presidente Pendolino ha espresso piena soddisfazione alla giovane studentessa, con origini aragonese, che riceverà, altresì, da parte della Fondazione Italia Usa,  una borsa di studio  per il nuovo Master di alto livello “ Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy”

Con profonda ammirazione il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino, ha ricevuto questa mattina, presso l’ufficio di Presidenza la giovane Eleonora Latino, vincitrice del Premio America inserita tra le 1000 migliori studentesse laureate nelle università Italiane.

L’ambito riconoscimento e’ stato consegnato dalla Fondazione Italia Usa presso la Camera dei Deputati per il merito ed il talento universitario dimostrato con assiduità e dedizione. 

Obiettivo del premio e’ quello di  valorizzare, ogni anno, 1000 talenti in Italia  con un percorso universitario di eccellenza per sostenerli nel mondo del lavoro e nelle sfide internazionali.

La ragazza, accompagnata dalla famiglia e da don Angelo Chillura, Arciprete di Aragona, ha incontrato il Presidente del Libero Consorzio Comunale e l’intero staff. 

Il Presidente Pendolino ha espresso piena soddisfazione alla giovane studentessa, con origini aragonese, che riceverà, altresì, da parte della Fondazione Italia Usa,  una borsa di studio  per il nuovo Master di alto livello “ Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy”.

Un riconoscimento importante, ha sottolineato il Presidente del Libero Consorzio Comunale, che consentirà alla giovane laureata una conoscenza multidisciplinare  nelle aziende pubbliche e private, nelle organizzazioni internazionali, nelle startup e piccole-medie imprese innovative.

Il Presidente ha, infine, consegnato alla giovane Eleonora Latino un crest in legno e ceramica  dell’Ente Provincia realizzato dall’associazione Arca di Cammarata che si occupa di aiutare ragazzi e adulti con disabilità.  

