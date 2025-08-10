Apertura

Stava realizzando casa abusiva con operai “in nero”, denunciato 40enne 

È quanto scoperto dai carabinieri a margine di una ispezione in un cantiere edile a Cattolica Eraclea

Stava realizzando un’abitazione senza alcuna autorizzazione e impiegando operai risultati poi completamente “in nero”. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro di Agrigento che, al termine di una ispezione in un cantiere edile a Cattolica Eraclea, hanno denunciato un quarantenne di Ribera.

All’uomo viene contestato l’aver avviato la costruzione di una casa senza le relative autorizzazioni ma anche violazioni in termini di sicurezza sul lavoro. Controllate anche le posizioni dei tre operai, risultati totalmente “in nero”. Nei confronti del quarantenne, oltre la sospensione del cantiere, è scattata anche una sanzione di oltre 12mila euro.

