Licata

Violento schianto sulla statale 115 al bivio per Mollarella: cinque feriti, c’è anche un bambino

Lo scontro è avvenuto nei pressi del bivio per Mollarella. Tra i coinvolti anche un bambino. Traffico rallentato durante le operazioni di soccorso.

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 115, a Licata, nei pressi del bivio per Mollarella. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili, una Maserati e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente.

L’impatto è stato particolarmente violento. A seguito della collisione, la Maserati è finita fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa nel terrapieno adiacente alla strada. Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti.

Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di trasferirli in ospedale per ulteriori accertamenti. Nonostante la dinamica dell’incidente e i gravi danni riportati dai mezzi, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita né avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria stradale, con disagi per gli automobilisti in transito fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli incidentati. – credit foto QuiLicata –

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Muore in ospedale, forse aggredito dal paziente che si trovava con lui in stanza 
di Gioacchino Schicchi

Cinque anni di Micciché in numeri: i revisori però danno parere non pienamente positivo
di Gioacchino Schicchi

“Eliminare i cassonetti ha provocato le discariche”: il quasi ex sindaco vuole rivedere il porta a porta
Apertura

Mafia, niente dischi e lettore cd per detenuto al 41bis 
Apertura

Canicattì, vandali devastano immobile confiscato alla mafia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv