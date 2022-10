Agrigento, cliente va in bagno ma il ristorante nel frattempo chiude 

Finisce di cenare a tarda sera, va in bagno ma nel frattempo il ristorante chiude e lui rimane dentro. Bizzarra disavventura per una coppia di clienti in un noto ristorante di Agrigento.

La coppia era tra gli ultimi clienti rimasti in sala quando uno dei due ha chiesto indicazioni per il bagno. Intanto però i camerieri hanno sparecchiato, sistemato il locale, spento le luci e chiuso il ristorante. Piccolo inconveniente.

All’interno era rimasto il cliente che, uscito dal bagno, ha trovato la porta del ristorante chiusa.