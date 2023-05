Agrigento, il Codacons: “Il parcheggio pluripiano è sicuro?”

Il parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni è sicuro? È la domanda che si pone il Codacons Agrigento con una nota stampa. “Il 24 febbraio un funzionario del Comando Provinciale dei VV.F. ha riscontrato ciò che noi denunciamo da tempo immemore, ed il comando ha assegnato al comune 45 giorni per sistemare tutto e rendere il parcheggio funzionale e sicuro – spiega il Codacons – Il 6 Marzo abbiamo presentato altro esposto a prosecuzione della denuncia contro il firmatario della SCIA (il sindaco) che avrebbe attestato ai VV.F. che il pluripiano “ha tutti i certificati degli impianti in regola. Il Comune ha aperto il Parcheggio pluripiano senza procedere al controllo degli impianti (quello elettrico è stato manomesso e potrebbe essere la causa dell’incendio di Settembre) al pubblico mettendo a serio rischio la vita di chi lo frequenta, oggi in che stato è il parcheggio?”