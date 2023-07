Agrigento, incidente con tre auto coinvolte: denunciato conducente ubriaco 

Un incidente stradale si è verificato in via Caduti di Marzabotto, nel quartiere di Villaseta ad Agrigento. Tre le automobili coinvolte e diversi feriti non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118.

I militari dell’Arma, al termine dei rilievi, hanno denunciato un quarantanovenne agrigentino, ma residente a Verona, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo si trovava alla guida di una Opel Grandland. Il suo tasso alcolemico era di 1,75.