Sorpreso in possesso di dosi di marijuana, arrestato 16enne

Il giovane è stato notato, di sera, in via Passo Gravina da un poliziotto del Commissariato sezionale “Librino”, che era in transito in quella zona, libero dal servizio. L’atteggiamento del ragazzo, vestito di nero e fermo accanto ad un’utilitaria, guidata da una donna e con il motore acceso, ha insospettito l’agente, che, quindi, si è fermato per osservare quanto stesse accadendo. Ad un tratto il giovane ha scavalcato il cancello di un’abitazione, mentre l’autovettura è ripartita.

A quel punto il poliziotto è intervenuto, qualificandosi, chiedendo l’ausilio di una pattuglia della squadra volanti. Nonostante un timido tentativo di eludere il controllo, il giovane è stato fermato e trovato in possesso di cinque bustine di marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi.

Alla luce di quanto appurato, il 16enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, condotto presso il Centro di Prima Accoglienza.