Cocaina e crack già suddivisi in dosi e oltre 1.200 euro in contanti, arrestato

Un continuo andirivieni per le strade del quartiere, brevi incontri con diverse persone e, infine, il controllo dei Carabinieri proprio quando stava per salire sullo scooter. È così che, a Paternò, l’attività investigativa dei militari della Sezione Operativa della locale Compagnia ha portato all’arresto di un 40enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento è scaturito nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, attraverso un’attività di monitoraggio che ha consentito ai Carabinieri di concentrare l’attenzione sul 40enne, sospettato proprio di essere un pusher. I militari, dunque, dopo aver raggiunto la zona in cui lo avevano localizzato, ne hanno seguito gli spostamenti, osservandolo mentre effettuava diversi passaggi nelle strade limitrofe e incontrava, per brevi istanti, alcune persone. Circostanze che, pur non consentendo nell’immediatezza di accertare la natura di quanto eventualmente ceduto, hanno indotto gli operanti ad approfondire i controlli.

Atteso il rientro dell’uomo presso la propria abitazione, i Carabinieri sono intervenuti, fermandolo e sottoponendolo a perquisizione: all’interno di una pochette che aveva in tasca c’erano 15 dosi di cocaina del peso di 7 grammi e 25 dosi di crack da 10 grammi complessivi, oltre a quasi 600 euro in contanti, molto probabilmente i guadagni della sua attività di spaccio. I controlli sono stati poi estesi anche alla sua abitazione, con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nell’appartamento, il cane antidroga King ha scovato altre 5 dosi di cocaina, 3 dosi di crack e 600 euro in contanti, in banconote di diverso taglio. Tutta la droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati mentre il 40enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.