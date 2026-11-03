Campobello di Licata, Terrana: “nessuna crisi politica”

“Le dimissioni del dottor Calogero «Lillo» Russo dalla carica di vicesindaco non aprono alcuna crisi politica nell’amministrazione comunale di Campobello di Licata”. A ribadirlo è il sindaco Vito Terrana, che respinge con fermezza le ricostruzioni di Michele Termini e Giovanni D’Angelo, giudicandole strumentali e lontane dalla realtà politica e amministrativa.

“La disperazione politica di Michele Termini vorrebbe parlare il linguaggio della politica, ma costruisce una crisi che non esiste. La maggioranza è unita e continua a lavorare nell’interesse della comunità. Michele Termini continua a mistificare la realtà, cercando di trasformare una scelta personale del dottor Russo in una presunta crisi politica che non esiste. È evidente il tentativo di alimentare tensioni e creare condizioni favorevoli a un suo ingresso nella Giunta comunale. Ma la politica non si fa attraverso ultimatum, pressioni o ricostruzioni di comodo.

La maggioranza è unita, compatta e determinata a proseguire il proprio lavoro nell’interesse della comunità. Il dottor Russo si è dimesso dalla carica di vicesindaco per sopraggiunti impegni personali, ma ha ribadito pubblicamente che continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere comunale, restando al mio fianco e sostenendo la maggioranza. Anche la sua astensione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio non può essere utilizzata strumentalmente per costruire una rottura politica che lui stesso ha escluso. Le ragioni personali di Russo meritano rispetto, non interpretazioni interessate. Ringrazio sinceramente il dottor Calogero Russo per l’impegno e il lavoro svolto durante il suo incarico di vicesindaco e auguro buon lavoro a Carmelo Zirafi, che assume il nuovo incarico. Quanto a Michele Termini, voglio essere ancora una volta estremamente chiaro. Per ben tre volte ho manifestato il mio diniego a un suo ingresso nella Giunta comunale, non ritenendo sussistenti i requisiti che considero indispensabili per ricoprire il ruolo di assessore.

Il suo atteggiamento perentorio e le continue prese di posizione non cambieranno la mia valutazione. La composizione della Giunta è una prerogativa del sindaco e non può essere condizionata da ambizioni personali, rivendicazioni o tentativi di pressione politica. Lo dico senza alcuna ambiguità: Michele Termini non farà parte della mia Giunta. Campobello di Licata ha bisogno di serietà, responsabilità e impegno amministrativo, non di polemiche costruite per soddisfare aspirazioni personali. La nostra maggioranza continuerà a lavorare, senza farsi condizionare da chi tenta di rappresentare come crisi politica ciò che crisi non è”.