Spaccio e sicurezza stradale, due arresti e sanzioni per 9.500 euro

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con servizi mirati nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità e con controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. In questo contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa e della Stazione di Catania Librino, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo CIO del XII Reggimento “Sicilia” di Palermo, hanno svolto un servizio coordinato nel quartiere Trappeto Nord, concentrando l’attenzione anche sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Nel corso dell’attività, in via Capo Passero, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di due giovani che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di crack, 17 grammi di cocaina e 93 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile all’attività di spaccio e che, assieme alla droga, è stata sequestrata. I due giovani, un 19enne di nazionalità tunisina e un 16enne catanese, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale sono stati pertanto arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso del medesimo servizio, i militari hanno inoltre controllato 25 persone e 19 veicoli, accertando 9 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di sanzioni pari a 9.500 euro. Sono state ritirate 3 carte di circolazione e sottoposti a sequestro 2 motocicli. Un’ulteriore persona è stata segnalata alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, verosimilmente marijuana, rinvenuta durante un’ulteriore perquisizione. L’attività conferma l’importanza dei servizi coordinati, nei quali il lavoro del Nucleo Operativo e delle Stazioni territoriali viene rafforzato dal supporto delle unità di intervento, per assicurare controlli più incisivi e una presenza capillare nelle strade e nei quartieri.