Agrigento, “scintille” in piazza Stazione: esagitati fuggono all’arrivo dei carabinieri 

Un principio di rissa si è verificato nella serata di ieri a piazza Marconi, proprio davanti la stazione Centrale di Agrigento. Decine di giovani, tra curiosi ed esagitati, hanno dato vita ad un fuggi fuggi generale dopo qualche “scintilla” avvenuta nella vicina via Acrone. La zuffa, secondo quanto ricostruito, non si è poi materializzata ma sono stati tantissimi i ragazzi che si sono radunati per dare un’occhiata. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti subito dopo ma al loro arrivo tutti i protagonisti si erano dileguati. Sono stati effettuati controlli al pronto soccorso per verificare se qualcuno fosse rimasto ferito ma l’esito è stato negativo.