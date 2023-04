Agrigento, svaligiate due case in poche ore: rubati soldi e gioielli

Ladri in azione ad Agrigento dove nel giro di poche ore sono state svaligiate due abitazioni tra il centro cittadino e il quartiere di Zingarello.

Il primo episodio in via Papa Luciani. I malviventi si sono intrufolati in un appartamento, di proprietà di una pensionata ottantatreenne, riuscendo a rubare diversi monili e preziosi in oro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata l’anziana, in quel momento fuori casa per fare delle commissioni con la figlia.

Il secondo furto si è registrato a Zingarello, in un’abitazione a pochi passi dal mare. I ladri hanno rubato un salvadanaio al cui interno vi era custodita la somma di 700 euro. A fare la scoperta il proprietario, un 76enne Agrigentino. Sulla vicenda, dopo aver raccolto le denunce, indagano i carabinieri.