Aica, Claudio Guarneri è il nuovo direttore generale

L’ingegnere Fiorella Scalia, commissario dell’azienda Idrica Comuni agrigentini dopo l’azzeramento del consiglio di amministrazione da parte dei comuni soci, ha firmato l’atto di nomina del nuovo direttore generale.

E’ stato il suo primo atto nella nuova veste di commissario, ruolo che ricoprirà fino a quando l’assemblea dei sindaci non individuerà un nuovo Cda. Attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso, la carica è stata affidata a Claudio Guarneri, risultato secondo dopo l’ingegnere Mimmo Armenio. Quest’ultimo non ha potuto prendere servizio perchè dirigente regionale e non ha avuto l’autorizzazione a lasciare l’incarico.

La nomina di direttore generale e le valutazioni sull’ipotesi di scorrimento della graduatoria è stata una delle motivazioni che nel Cda hanno determinato le forti divisioni che poi hanno condotto alla sfiducia dell’organo esecutivo. “Un atto ovvio e dovuto a norma di legge e di statuto – ha detto il commissario Scalia in una intervista al quotidiano La Sicilia – un direttore di ruolo è giusto che ci sia, non credo possano esserci danni per l’azienda, ma è anche giusto non sovraccaricare l’attuale direttore facente funzioni, un tecnico interno che svolge bene altri compiti”. Guarneri è attuale direttore generale della Srr Ato4 Est.