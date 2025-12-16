Agrigento
Al giornalista Domenico Vecchio il premio regionale “Pietro Anastasi”
Primo Classificato nella sezione giornalisti sportivi
A Pedara, il giornalista agrigentino Domenico Vecchio, direttore e fondatore della testata Agrigento Oggi, ha ricevuto il Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi” per i giornalisti sportivi, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana.
“Congratulazioni e complimenti, Domenico, per questo prestigioso riconoscimento, frutto di un percorso costruito con passione e impegno”, scrive in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.
