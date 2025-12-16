Agrigento

Al giornalista Domenico Vecchio il premio regionale “Pietro Anastasi”

Primo Classificato nella sezione giornalisti sportivi

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

A Pedara, il giornalista agrigentino Domenico Vecchio, direttore e fondatore della testata Agrigento Oggi, ha ricevuto il Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi” per i giornalisti sportivi, promosso dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana.

“Congratulazioni e complimenti, Domenico, per questo prestigioso riconoscimento, frutto di un percorso costruito con passione e impegno”, scrive in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Allarme sicurezza sul Viadotto Re: l’AIFVS chiede interventi urgenti
Canicattì

Efficienti e grande umanità, Maria Teresa ringrazia gli operatori di Chirurgia dell’ospedale di Canicattì
Agrigento

Festività, cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento
Agrigento

Contrasto alle truffe, domani ultimo appuntamento con “Io non ci casco”
Palermo

Sorpreso con dosi di droga in casa: arrestato 18 enne
di Gioacchino Schicchi

Non concesso l’uso di una piazza: chiesto risarcimento da 1 milione e 300 mila euro al Comune
banner italpress istituzionale banner italpress tv