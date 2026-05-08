Agrigento

Riabilitazione multidisciplinare, medici e specialisti a confronto ad Agrigento (vd)

Presidente del Congresso medico è Fausto Crapanzano primario dell’UOC di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



Torna l’appuntamento #RiabilitAg 2026, l’evento promosso dall’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, diretta da Fausto Crapanzano, che è anche responsabile scientifico del convegno.

Il focus del corso verte sull’importanza della multidisciplinarietà nella riabilitazione: un approccio che integra diverse competenze e professionalità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei pazienti. I relatori, esperti nel campo della riabilitazione, hanno presentato casi studio e metodologie cliniche innovative, orientate a migliorare la documentazione e la gestione dei percorsi riabilitativi. I professionisti hanno così l’opportunità di arricchire le loro conoscenze e competenze, rendendoli capaci di affrontare situazioni cliniche complesse e di lavorare in sinergia con altri specialisti.

La riabilitazione, in particolare nella realtà agrigentina, ha il ruolo di integrare le diverse competenze per risolvere le difficoltà e le disabilità sia quando queste si presentano in forma acuta sia quando, per gravità o decorso, assumono caratteristiche di cronicità”, ha dichiarato il dottore Crapanzano.

Il convegno, continuerà nella giornata di domani 9 maggio presso l’Hotel della Valle ad Agrigento.

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