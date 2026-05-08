Agrigento

La giovane agrigentina Asia Catanese giura nell’Arma dei Carabinieri

Papà Sandro, nostro collaboratore, con evidente commozione ha avuto l’onore di appuntare alla figlia il segno distintivo dell’appartenenza all’Arma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è svolta a Firenze presso la scuola Marescialli e Brigadieri la cerimonia di giuramento e conferimento degli Alamari agli Allievi Marescialli Carabinieri del 15° Corso Triennale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

Una giornata carica di emozione, orgoglio e senso delle istituzioni ha segnato il giuramento di Asia Catanese nell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia uno dei momenti più toccanti è stato quello della consegna degli alamari. A compiere questo gesto simbolico è stato papà Sandro, nostro collaboratore, che con evidente commozione ha avuto l’onore di appuntare alla figlia il segno distintivo dell’appartenenza all’Arma.

“Vedo in voi i protagonisti delle fortune dei nostri reparti e il futuro dell’Istituzione. Dovrete governare questa realtà complessa con visione moderna e rigore di comportamento, avendo sempre il coraggio di agire senza farvi imbrigliare dalla burocrazia”, ha detto il Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo, rivolgendosi agli Allievi.

Insieme ad Asia, hanno giurato anche gli agrigentini Simone Peretti, Riccardo Rizzo, Stefano Amella, Erica Amico, Antonio Farruggia e Marco Francescone.

Auguri da parte della redazione di Grandangolo Agrigento. Asia siamo certi che saprai onorare con impegno e passione la divisa che ha scelto di indossare.

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