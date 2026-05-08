Politica

Regione, quasi 12 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori 

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola, nell’ambito del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” per l’annualità 2025.

Con questo provvedimento – dice l’assessore Nuccia Albano – garantiamo la continuità e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie”. Il finanziamento, erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, integra le risorse già destinate agli enti territoriali e sarà ripartito in base al numero di studenti con disabilità fisiche o sensoriali assistiti nell’anno scolastico 2024/2025, pari a 8.803 alunni. 

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