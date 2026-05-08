La Consulta delle Donne della Città di Bivona e il Comune di Bivona – Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con l’I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona e l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Alessandria della Rocca, presentano l’iniziativa “La forza delle parole – contro il bullismo, il cyberbullismo, la discriminazione e l’indifferenza”, realizzata grazie al prezioso contributo dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. L’iniziativa, in programma l’11 maggio, mira a rafforzare la cultura del rispetto e delle pari opportunità, promuovendo una rete educativa stabile tra scuola, famiglie e istituzioni, con un messaggio chiaro e condiviso: le parole hanno un peso, e sceglierle con cura è un atto di responsabilità civile.

L’ospite d’onore

Ospite della giornata sarà Raffaele Capperi, Cavaliere della Repubblica, testimonial del film Wonder – White Bird, spin-off di Wonder, e autore dell’autobiografia Brutto e Cattivo. Figura di riferimento a livello nazionale nella lotta al bullismo, Capperi porterà la sua testimonianza diretta e il suo impegno civile alle nuove generazioni e alla comunità.

Il programma della giornata

Mattina: Presso l’Aula Magna del plesso Panepinto dell’IISS “Luigi Pirandello”, Raffaele Capperi incontrerà gli studenti dei due istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa, in un dialogo aperto e coinvolgente sui temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’importanza delle parole.

Sera: Presso l’Auditorium Santa Chiara di Bivona si terrà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. La serata culminerà con l’inaugurazione della “Sedia Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, simbolo permanente di ascolto, gentilezza e responsabilità, destinato a diventare punto di riferimento visibile nella comunità.