Il “Gin Valle” di Agrigento premiato tra i migliori al mondo ai “The Gin Guide Awards 2026”

Gin Valle conquista la medaglia di bronzo ai prestigiosi The Gin Guide Awards 2026 nella categoria Contemporary Gin, entrando tra le eccellenze mondiali del settore in uno dei concorsi internazionali più autorevoli dedicati al gin. L’annuncio dei vincitori dei The Gin Guide Awards 2026 ha attirato ancora una volta l’attenzione di operatori del settore, buyer, bartender e appassionati di gin di tutto il mondo. L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di centinaia di gin provenienti da 36 Paesi, confermando il ruolo centrale della competizione nel panorama internazionale dei distillati premium.

Il premio ottenuto da Gin Valle rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di ricerca, qualità e identità che caratterizza il brand. La categoria Contemporary Gin valorizza i prodotti capaci di reinterpretare il gin in chiave moderna, mantenendo equilibrio, personalità e riconoscibilità aromatica. I The Gin Guide Awards selezionano i vincitori attraverso un rigoroso processo di degustazione alla cieca condotto da una giuria composta da distillatori, esperti di spirits, buyer internazionali, autori e mixologist. Ogni prodotto viene valutato esclusivamente per le proprie qualità organolettiche — aroma, gusto, struttura, finale e qualità complessiva — senza alcuna influenza legata al branding, al marketing o al Paese di provenienza.

Il riconoscimento ottenuto da Gin Valle conferma così la crescente attenzione internazionale verso i gin italiani di alta qualità e sottolinea la capacità del brand di distinguersi in un mercato sempre più competitivo e globale. “Questo premio rappresenta per noi una tappa significativa,” dichiarano I fondatori del progetto. “È la conferma che il nostro impegno verso la qualità, la ricerca e l’autenticità viene riconosciuto anche a livello internazionale. Essere premiati in un contesto così prestigioso ci rende particolarmente orgogliosi e ci spinge a continuare il nostro percorso di crescita.”

Secondo Paul Jackson, fondatore ed editor di The Gin Guide e Head Judge dei premi, l’edizione 2026 ha evidenziato “la straordinaria qualità e diversità dei gin provenienti da Europa, Africa, Asia, Americhe e Australasia”, confermando come il gin sia oggi uno dei distillati più dinamici e innovativi a livello globale. Con questo traguardo, Gin Valle rafforza la propria presenza nel panorama dei distillati premium internazionali, portando avanti una visione orientata all’eccellenza, alla valorizzazione delle botaniche e alla creazione di un prodotto distintivo capace di raccontare carattere, territorio e contemporaneità.

L’elenco completo dei vincitori dei The Gin Guide Awards 2026 è disponibile sul sito ufficiale: https://www.theginguide.com/2026-winners.html