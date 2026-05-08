Tre Minuti”, legalità e riscatto: all’Ambrosini-King di Favara l’incontro con l’autore Andrea Cirino

Una mattinata di confronto, riflessione e dialogo sui temi della legalità, della responsabilità e del recupero sociale. Si è tenuto oggi, presso l’I.I.S. “Ambrosini – M.L. King” di Favara, l’incontro con l’autore Andrea Cirino, protagonista dell’appuntamento inserito nell’ambito della “Settimana della Legalità” promossa dall’istituto. Al centro dell’iniziativa la presentazione del libro “Tre Minuti”, occasione per coinvolgere studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni in un confronto diretto sui valori del rispetto delle regole, della consapevolezza e della funzione educativa della pena.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della dirigente scolastica Mirella Vella, del sindaco di Favara Antonio Palumbo, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Calogero Alberto Petix, del comandante della Tenenza dei Carabinieri Ernesto Maria Antonio Califri, della direttrice della Casa Circondariale “Di Lorenzo” Anna Puci e dell’arciprete di Favara Don Nino Gulli.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche il regista Giovanni Volpe, Giuseppe Di Miceli, responsabile dell’Area Educativa della Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, Don Salvatore Casà, cappellano della Casa Circondariale, Stefano Papa, direttore dell’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Agrigento, Don Giuseppe Pontillo, direttore dei Beni Culturali della Curia di Agrigento, Paolino Scibetta, comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara, e Lilia Alba, presidente dell’Area Don Puglisi. Particolarmente intenso il momento della lettura del componimento scritto da una corsista della Casa Circondariale, interpretato dalla docente Giovanna Danile, che ha suscitato emozione e attenzione tra i presenti.

Gli studenti, che nei giorni scorsi avevano visitato la Casa Circondariale, hanno poi animato un dibattito sui temi della legalità e del reinserimento sociale, dimostrando grande sensibilità e partecipazione. L’incontro, moderato dalla docente Jolanda Contrino e coordinato dalla docente Silvana Di Liberto, ha trasformato ancora una volta la scuola in un luogo di crescita civile e confronto autentico tra giovani, istituzioni e territorio.