Amministrative, ad Agrigento alle 19 ha votato il 36,53%

Urne aperte fino alle ore 23. Nei nove comuni dell’agrigentino chiamati al voto alle ore 19 ha votato il 33,14%. Sono stati 39.193 i cittadini che si sono recati ai seggi su 118.262.

I DATI COMUNE PER COMUNE

Ad Agrigento, su 51.266 elettori sono andati alle urne in 18.730. L’affluenza alle ore è stata del 36,53%. Alle precedenti amministrative si era invece fermata al 34,48%.

A Camastra su 2.727 aventi diritto sono andati al voto in 868, ossia il 31,83%. La percentuale risulta in calo – dell’-2,71% rispetto all’ultima tornata elettorale.

A Cammarata hanno votato 2.321 su 5.347 elettori pari al 43,41%. C’e un aumento del +3,59% rispetto a cinque anni fa.

A Casteltermini l’affluenza è stata del 23,44%: sono andati a votare 2.860 cittadini sui 12.201 che compongono il corpo elettorale. C’è stato un timido aumento del +1,99% rispetto alla scorsa tornata elettorale.

A Raffadali c’è stata un’affluenza pari all’19,41%: hanno votato 2.668 elettori sui 13.744 aventi diritto, con un calo pari -13,13%.

A Ribera su 19.924 elettori hanno votato al momento 7.124 pari al 35,76%.

A Sambuca di Sicilia sono andati a votare in 2.219 sui 5.532 aventi diritto. L’affluenza è stata dunque del 40,11%, registrando un +2,93% rispetto alla precedente tornata.

A Siculiana affluenza al 29,84%. Alle 19 hanno votato 1.829 su 6.130.

A Villafranca Sicula, infine, l’affluenza è stata dell’41,27%: sono andati a votare 574 dei 1.391 aventi diritto. Il calo, rispetto alla precedente tornata elettorale, è stato vertiginoso: -7,03%.