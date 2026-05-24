Agrigento

Amministrative, ad Agrigento alle 19 ha votato il 36,53%

Urne aperte fino alle ore 23.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Urne aperte fino alle ore 23. Nei nove comuni dell’agrigentino chiamati al voto alle ore 19 ha votato il 33,14%. Sono stati 39.193 i cittadini che si sono recati ai seggi su 118.262.

I DATI COMUNE PER COMUNE

Ad Agrigento, su 51.266 elettori sono andati alle urne in 18.730. L’affluenza alle ore è stata del 36,53%. Alle precedenti amministrative si era invece fermata al 34,48%.

A Camastra su 2.727 aventi diritto sono andati al voto in 868, ossia il 31,83%. La percentuale risulta in calo – dell’-2,71% rispetto all’ultima tornata elettorale.

A Cammarata hanno votato 2.321 su 5.347 elettori pari al 43,41%. C’e un aumento del +3,59% rispetto a cinque anni fa.

A Casteltermini l’affluenza è stata del 23,44%: sono andati a votare 2.860 cittadini sui 12.201 che compongono il corpo elettorale. C’è stato un timido aumento del +1,99% rispetto alla scorsa tornata elettorale.

A Raffadali c’è stata un’affluenza pari all’19,41%: hanno votato 2.668 elettori sui 13.744 aventi diritto, con un calo pari -13,13%.

A Ribera su 19.924 elettori hanno votato al momento 7.124 pari al 35,76%.

A Sambuca di Sicilia sono andati a votare in 2.219 sui 5.532 aventi diritto. L’affluenza è stata dunque del 40,11%, registrando un +2,93% rispetto alla precedente tornata.

A Siculiana affluenza al 29,84%. Alle 19 hanno votato 1.829 su 6.130.

A Villafranca Sicula, infine, l’affluenza è stata dell’41,27%: sono andati a votare 574 dei 1.391 aventi diritto. Il calo, rispetto alla precedente tornata elettorale, è stato vertiginoso: -7,03%.

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