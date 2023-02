Attimi di paura a San Leone. Una signora è stata colta da malore e i parenti non avendo notizie hanno allertato i soccorsi. Immediato l’intervento della volante della Polizia e dell’ambulanza Gise 118 che si sono recati all’interno dell’abitazione e sono riusciti grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco a soccorrere la signora. Adesso la donna è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie.