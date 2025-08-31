Conclusa la Settimana Pirandelliana: consegnati i premi Kaos Pippo Montalbano

Gli spettacolari “Quadri di Liolà” hanno chiuso ieri sera al Teatro dell’Efebo la trentaseiesima edizione della Settimana Pirandelliana, un mix entusiasmante di recitazione e musica a cura di Mario Incudine, Moni Ovadia e Paride Benassai, che insieme a Stefania Blandeburgo, Lorenza Denaro, il Coro di Argante e i musicisti Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Antonio Vasta hanno proposto uno dei più riusciti adattamenti dell’opera pirandelliana. Uno spettacolo di altissimo livello, travolgente e senza pause, mattatore assoluto lo stesso Mario Incudine, confermatosi artista a 360 gradi, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico, con commenti molto positivi a fine serata.

Prima dello spettacolo, presentato dagli attori del Nuovo Piccolo Teatro Annagrazia Montalbano, Marcella Lattuca e Paolo Di Noto, sono stati consegnati i Premi Kaos Pippo Montalbano, diciottesimo appuntamento per ricordare uno degli attori agrigentini più famosi ed amati in assoluto, anima della Settimana Pirandelliana e protagonista di innumerevoli opere del drammaturgo agrigentino. I premi sono stati consegnati a Camillo Mascolino, Tom Sinastra, Patrizia Russo (Marinisa bag), Lorenzo Reina (Fattoria dell’Arte e Teatro Andromeda), Stefano Trizzino, Mario Incudine e alla memoria di Silvana Lo Giudice. La presidente del Nuovo Piccolo Teatro, Caterina Montalbano, ha ringraziato dal palco il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, il direttore del Teatro dell’Efebo Achille Contino e il consigliere provinciale Nino Amato per avere voluto riportare in auge la Settimana Pirandelliana dopo diciotto anni di assenza, consegnando loro un riconoscimento.

“Una serata indimenticabile – afferma il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “degna conclusione di una Settimana Pirandelliana assente da troppi anni e che insieme al Nuovo Piccolo Teatro abbiamo avuto il piacere di organizzare nella splendida cornice del nostro Teatro dell’Efebo. Una rassegna importante per tutto il territorio, non solo per la città, che sicuramente continueremo a sostenere per potenziare e diversificare l’offerta culturale sia ai nostri cittadini che ai turisti. La nostra provincia merita la ribalta nazionale per eventi come questo e i tanti altri che hanno riscosso un grande successo”.