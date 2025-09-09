Agrigento

Decine di furti d’uva, Coldiretti Agrigento: “Stanno depredando le nostre campagne”

È la denuncia della Coldiretti di Agrigento che lancia l'allarme di una gravissima situazione

“Decine di furti di uva da tavola stanno provocando danni ingenti agli agricoltori”. È la denuncia della Coldiretti di Agrigento che lancia l’allarme di una gravissima situazione.

“Ogni giorno – aggiunge – bande organizzate di ladri depredano le campagne sottraendo centinaia di chili uva di ottima qualità, mettendo a rischio anche l’incolumità di chi prova a difendere le produzioni di un anno. I ladri agiscono con audacia, tagliando i grappoli già pronti per la raccolta e vendendoli nei vari mercati della Sicilia. La contrazione dei consumi e il basso prezzo di vendita stanno già creando difficoltà agli agricoltori, rendendo ancora più grave la situazione”, prosegue Coldiretti Agrigento.

“La produzione di uva da tavola è un pilastro dell’economia della Regione e la sua tutela è fondamentale per il futuro delle aziende agricole locali. È urgente che le autorità intervengano per fermare i furti con interventi mirati e continuativi – così come richiesto alle forze dell’ordine. È necessario aumentare i controlli nelle campagne e garantire una maggiore sicurezza per gli agricoltori e le loro proprietà”, conclude Coldiretti Agrigento.

